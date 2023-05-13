Опубліковані відео натякають, що вертоліт могли збити системою ППО.

У місті Клинці Брянської області, розташованому приблизно в 50 км від кордону з Україною, впав вертоліт. Про це повідомляють місцеві пабліки в соцмережах.

"Спочатку летів вертоліт, потім сильний вибух", - повідомляє місцевий телеграм-канал "Підслухано Клинці".

За словами очевидців, вертоліт довго кружляв над містом, після чого впав на будинок в приватному секторі.

Відео дня

Судячи з опублікованих відео з місця події, можна припустити, що вертоліт вибухнув у повітрі – не виключено, що в результаті ураження ракетою ППО.

Одне з опублікованих в соцмережах відео підписано"Момент збиття вертушки".

Офіційні служби поки підтверджують тільки факт аварії.

Аварії російських вертольотів

За останні дні це вже третє падіння російських вертольотів. Так, напередодні стало відомо, що в Приморському краї РФ пілот здійснив аварійну посадку вертольота, пошкодивши при цьому станцію перекачування нафти.

Більш серйозний інцидент стався в окупованому українському Криму. Там російський вертоліт вже зазнав повноцінне крах. Пілоти загинули.

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