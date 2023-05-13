Михайло Подоляк зазначив, що контрСВО буде збільшувати свої обсяги.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні повідомлення про падіння двох гвинтокрилів та двох винищувачів. Він зазначив, що в Росії починається контрСВО.

"Дивіться, немає ніякої війни у вас там. У вас там починається контрСВО. І воно буде тільки збільшувати обсяги і ви будете вбивати один одного достатньо інтенсивно", - зазначив Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону у відповідь на докори росіян про те, "що ж відбувається" у Брянській області.

За словами радника керівника ОП, це очевидно, оскільки наразі в Росії відбувається чотири процеси, які до цього призводять. Перший процес, на його думку, це втрата керованості, адже поступово сакральність російської влади зникає.

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Крім того, з війни в Україні повертаються озлоблені росіяни, серед яких й колишні ув’язнені, які починають висловлювати невдоволення місцевою владою.

"І це збільшує кількість кримінальних історій… Вся Росія поступово погружається у кримінальну вакханалію", - сказав Подоляк.

Третім процесом є зростання кількості ексцесів на критичних об’єктах по всій Росії, кількість яких й надалі збільшуватиметься.

"Ну і четверте - зброю ми ж не дарма отримуємо. Ми маємо довести все ж до кінця цю війну. І росія буде платити по своїх рахунках обов’язково. Ця війна закінчиться правильно", - наголосив він.

Крім того, радник голови ОП уточнив, що наразі в РФ почалися ще два процеси: там обговорюють можливість закриття кордонів та створення "залізної завіси", а також можливість націоналізації економіки - повного закриття країни у "великий радянський табір".

"Збиття" російських літаків в Брянській області - що відомо

Сьогодні, 13 травня, з'явилася інформація про падіння вертольота в місті Клинці РФ - в 50 км від кордону з Україною. За попередньою інформацією, в нього могла влучити ракета системи ППО. Згодом стало відомо про падіння Мі-8 в Унецькому районі.

Пізніше повідомили про падіння двох винищувачів – Су-34 і Су-35. Російське видання "Комерсант" повідомило, що "пташки" входили в одну авіагрупу нібито для удару по Чернігівській області. За повідомленнями російської влади, усі пілоти загинули. Згодом повідомлялося про дев’ятьох загиблих військових.

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