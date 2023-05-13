Спецслужби перевіряли інформацію про падіння "пташок".

"День потрощеної авіації" в Росії продовжується. Офіційно підтвердили падіння гелікоптера Мі-8, а також винищувача-бомбардувальника Су-34. Втім, зникли ще дві "пташки".

Як повідомляє Телеграм-канал "База", спецслужби шукають ще один гелікоптер Мі-8, а також ще один літак - Су-34 або Су-25. Вони наразі зникли.

"Спецслужби також перевіряють інформацію ще про один збитий гелікоптер Мі-8. За попередньою інформацією, він міг упасти у Стародубському районі Брянської області. Таким чином всього могло зазнати краху 2 вертольоти та 2 літаки", - зазначає канал.

Відео дня

Оновлено: Проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело заявив, що знищено два російські літак та два гелікоптери.

"Ударний Су 34 та винищувач супроводу Су-35 завдавали ударів (по Україні - УНІАН). Після повернення були збиті. Дві вертушки Мі-8 МШТ - це пошукова рятувальна служба. Також були збиті", - пише канал.

"Приземлення" авіації РФ

У Брянській області впав вертоліт - вибухнув у повітрі. Не виключено, що в результаті ураження ракетою ППО.

Згодом росЗМІ повідомили, що впав другий за день вертоліт. Він "приземлився" на околиці Клинців. Потім з'ясувалося, що це був винищувач-бомбардувальник Су-34. Згодом з'ясувалося, що зник ще один літак - Су-34 або Су-25.

У росіян палає через дивні падіння гелікоптера Мі-8 та винищувача-бомбардувальника Су-34 у Брянській області. Поки у мережі активно поширюють докази того, що "пташки" збила російська ППО, Z-пабліки вибухають неймовірними версіями події.

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