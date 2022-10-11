Інженер нібито хотів зупинити ядерну війну.

Ілон Маск говорив безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним, перш ніж опублікувати свої скандальні пости в Twitter про Україну.

Про це з посиланням на Яна Бреммера з Eurasia Group повідомляє Vice.

"У розсилці, розісланій підписникам Eurasia Group, Ян Бреммер написав, що генеральний директор Tesla Маск сказав йому, що Путін "готовий до переговорів", але тільки в тому випадку, якщо Крим залишиться російським, якщо Україна прийме форму постійного нейтралітету і Україна визнає анексію Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей", - вказує видання.

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Крім цього, Маск нібито сказав, що Путін готовий досягти своїх цілей "незважаючи ні на що", навіть включаючи можливість нанесення ядерного удару, якщо ЗСУ зайдуть до тимчасово окупованого РФ Криму. Саме тому засновник Tesla нібито вирішив "зробити все, щоб уникнути такого результату".

За інформацією видання, Бреммер також повідомив, що Маск відмовився від запиту України на активацію Starlink в Криму.

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