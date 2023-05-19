Практичну реалізацію цього рішення український президент планує обговрити під час саміту G7 у Хіросімі.

Президент Володимир Зеленський привітав рішення США підтримати міжнародну "коаліцію винищувачів".

Про це він написав у Twitter. "Вітаю історичні рішення США та президента Джо Байдена підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнити нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі", - зазначив глава держави.

F-16 для України

Сьогодні, 19 травня, президент СШАВ Джо Байден заявив, що Сполучені штати підтримають тренування українських пілотів на F-16.

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За словами високопоставленого чиновника адміністрації, найімовірніше навчання пройдуть в Європі, проте в них братиме участь і американський персонал. Очікується, що на це піде кілька місяців.

"Оскільки навчання буде проходити в найближчі місяці, наша коаліція країн, що беруть участь в цих зусиллях, вирішить, коли насправді надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", - сказав чиновник.

Україна вже тривалий час закликає своїх союзників передати сучасні винищувачі для протистояння російській армії, захисту неба та контрнаступальних операцій.

Вчора генеральний секретар НАТО заявив, що питання можливих поставок винищувачів обговорять вже в червні на зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Раніше Великобританія і Нідерланди домовилися про створення "коаліції винищувачів" для України. Також до них приєдналася Франція.

Президент Франції Еммануель Макрон також висловив готовність провести підготовку українських льотчиків, зазначивши, що вона може початися "вже зараз".

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що, хоча Польща не може передати Україні літаки F-16 через їх малу кількість, проте готова надати ще літаки МіГ-29.

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