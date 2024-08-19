За словами нардепа, Кадиров уже зараз розуміє, що російська імперія у вигляді, якому є зараз, приречена.

Курська операція ЗСУ вчергове показала немічність главаря Чечні Рамзана Кадирова та його посіпак - він не зацікавлений у військовому сприянні правителю РФ Володимиру Путіну, адже армію береже для інших цілей. Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав народний депутат України Олег Дунда.

За його словами, Кадиров уже зараз розуміє, що російська імперія у вигляді, якому є зараз, приречена. А оскільки в нього чимало ворогів, то після відходу від влади Путіна йому доведеться боротися не лише за владу, а за власне життя.

"Багато його ворогів хочуть виставити рахунок за те, що він робив протягом 20 років. Зробити з ним те, що зробив лівійський народ із Муаммаром Каддафі", – вважає депутат. Відео дня

Він підкреслив, що Кадиров зовсім не зацікавлений брати участь у військових діях і втрачати свою армію, адже вона йому знадобиться під час розвалу Росії.

"З першого дня призначення Кадиров готовий зрадити Путіна, готується до цього постійно. Він відчуває, що кінець Путіна скоро настане", – наголосив Дунда.

Останні заяви Рамзана Кадирова

На початку серпня лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Росія "переможе" вже цього року. За його словами, він кілька разів отримує звіти про ситуацію на полі бою, і зараз російські сили "заходять на стратегічно важливі об’єкти" в Україні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кадиров таємно одружив сина з 14-літньою родичкою. Дружиною 17-річного Елі стала онука депутата Держдуми Адама Делімханова. При цьому, за даними низки ЗМІ, Делімханов є двоюрідним братом Кадирова.

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