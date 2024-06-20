Кадиров таємно одружив сина з 14-літньою родичкою: ЗМІ розкрили деталі

Як з'ясували журналісти, весілля було подвійним.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров одружив 17-річного сина Елі з неповнолітньою онукою Адама Делімханова, якого називають його двоюрідним братом.

Як повідомляють проєкти "Важливі історії" та "Нова газета Європа", 8 червня два сини глави Чечні, 17-річний Елі та 16-річний Адам, таємно зіграли весілля.

Дружиною 17-річного Елі стала онука депутата Держдуми Адама Делімханова. За даними низки ЗМІ, Делімханов є двоюрідним братом Кадирова. Тобто, син "піхотинця Путіна" одружився з троюрідною сестрою.

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Проаналізувавши соцмережі матері нареченої, Хеді Делімханової, журналісти дійшли висновку, що дружині Елі не може бути більше 14 років.

16-річний Адам Кадиров, за даними ЗМІ, одружився з донькою сенатора Сулеймана Геремеєва — двоюрідного брата Делімханова. Невідомо, скільки їй років. Імені дівчини ідентифікувати теж не вдалося.

Як зазначають журналісти, подвійне весілля синів Кадирова із доньками впливових чеченців є спробою їхнього батька убезпечити сім'ю у разі своєї смерті.

Інтимні зв'язки Кадирова

Як повідомляв УНІАН, у скандального очільника Чечні Рамзана Кадирова є власний гарем. Деяким наложницям на момент стосунків з ним не було й 18 років.

Кадиров має "величезну кількість наложниць". На час стосунків із ними глава Чечні наказував муллам оформлювати ніках - одруження за ісламськими традиціями. Це захист від звинувачень у блуді. При цьому Кадиров не приховує свій гарем від чеченців.

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