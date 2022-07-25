На окупованих територіях триває боротьба з українськими підручниками та літературою.

В одній з окупованих громад Харківщини росіяни готуються знищувати українську літературу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Борівської селищної ради.

"Станом на 25 липня 2022 року Борівщина все ще залишається окупованою рашистами. За даними аеророзвідки, кількість російських окупаційних військ на території громади останнім часом значно зменшилася. Після прицільного ураження вогнем місць зосередження окупантів, останні вивели основну частину вцілілої техніки у куп‘янському напрямку", - повідомляють у громаді.

Так, російські військові, які залишилися, проявляють більше агресії до місцевого населення і висловлюють невдоволення ситуацією.

"Громадою керує "новопризначений" окупантами Сергій Агарков. Новий гауляйтер розповідає людям, що Борівщина назавжди стала частиною рф і нею тепер опікуватиметься краснодарський край. Він обіцяє, що за рахунок цього російського регіону у нашій громаді будуватимуться дороги, ремонтуватимуться школи тощо. Натомість окупанти лише все руйнують та грабують і жодної копійки на відновлення зруйнованого ними ж ще не виділили. Навіть працівники, яких вони набрали в штат, вже три місяці працюють без зарплат за продуктовий пайок", - зазначають у дописі.

"Тим часом на окупованих територіях триває боротьба з українськими підручниками та літературою. Відомо, що шкільні бібліотеки сусіднього Куп’янського району вже отримали розпорядження від окупаційної влади скласти реєстр усіх наявних у них книг, виданих починаючи з 1991 року, та утилізувати їх. Знищенню підлягають навіть казки та дитячі ілюстровані книжки, де майже немає тексту", - повідомляють у громаді.

Також на Борівщині майже від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну немає мобільного зв‘язку та інтернету.

"На території так званих "лнр" та "днр" вже заблоковані Viber та Google. Такі обмеження інформаційного простору позбавляють людей можливості отримувати інформацію з різних джерел, аналізувати її та робити об’єктивні висновки, мати власну думку і громадянську позицію. Натомість це дозволяє окупантам контролювати інформаційний простір і, як наслідок, маніпулювати свідомістю громадян", - підкреслюють у дописі.

Нагадаємо, під Харковом на вибухівці підірвався трактор, водій загинув.

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