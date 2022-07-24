Трактор згорів, а водій загинув \ ДСНС у Харківській області

На околиці Харкова у полі на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС Харківської області.

"Об 11:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у полі, на околиці Харкова, під час проведення сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. В результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 року народження загинув на місці, а транспортний засіб загорівся", - повідомили в ДСНС.

ДСНС у Харківській області

До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 20 кв.м.

Головне управління ДСНС України у Харківській області закликало аграріїв бути уважними та пам'ятати про небезпеку. Адже частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими.

ДСНС у Харківській області

Як повідомляв УНІАН, 10 червня під Києвом вантажівка підірвалась на міні окупантів. Водій значних травм не отримав.

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