Головне управління ДСНС України у Харківській області закликало аграріїв бути уважними та пам'ятати про небезпеку.

На околиці Харкова у полі на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС Харківської області.

"Об 11:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у полі, на околиці Харкова, під час проведення сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. В результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 року народження загинув на місці, а транспортний засіб загорівся", - повідомили в ДСНС.

До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 20 кв.м.

Головне управління ДСНС України у Харківській області закликало аграріїв бути уважними та пам'ятати про небезпеку. Адже частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня під Києвом вантажівка підірвалась на міні окупантів. Водій значних травм не отримав.

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