Він додав, що додаткові кошти вже були запропоновані Єврокомісії, і висловив упевненість, що вони будуть схвалені країнами-членами ЄС.

Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган сподівається, що до кінця року ЄС надасть Києву додаткові 3 мільярди євро, можливо, у вигляді грантів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"У планах має бути більше, тому що фінансові потреби України до кінця [року] складають ще 3 мільярди (євро)", – сказав Ган.

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Він додав, що додаткові кошти вже були запропоновані Єврокомісії, і висловив упевненість, що вони будуть схвалені країнами-членами ЄС.

Цього літа вже було виділено перший транш у розмірі 1 млрд євро, тобто загалом 9 млрд євро фінансової допомоги з Брюсселя може надійти до Києва до кінця цього року.

Більше питання полягає в наданні довгострокової фінансової допомоги Україні, оскільки війна продовжується.

Більшість бюджету ЄС уже виділена для інших зобов’язань, і Ган натякає, що в майбутньому кошти повинні надходити зі скарбниць окремих держав-членів.

"Справжнє питання полягає в тому, як фінансувати Україну у випадку – а це дуже ймовірно – що війна триватиме в новому році", – сказав Ган. – "Ми повинні підтримувати Україну, тому що Україна захищає не лише себе, але й також нас, наші цінності"

Ган зазначив, що необхідне фінансування для України не може бути забезпечено з нинішнього бюджету ЄС і вимагатиме "надзвичайних зусиль".

Комісар з питань бюджету також визнав, що стрімке зростання цін на енергоносії та інфляція в ЄС можуть вплинути на те, наскільки блок буде готовий надати Києву додаткову фінансову підтримку.

"Звичайно, люди дуже зосереджені на тому, як обслуговувати свої рахунки за електроенергію. Але все-таки ми повинні думати про Україну", – сказав він.

"Я думаю, що це саме те, що ми маємо обговорити з міністрами фінансів, тому що лідери G7 також дали зобов’язання, що вони також підтримуватимуть Україну. Отже, ми повинні виконувати наші зобов’язання. І, знову ж таки, це в наших власних інтересах. Це в наших власних інтересах, тому що йдеться про мир у Європі, стабільність у Європі", – додав Ган.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу схвалила €5 мільярдів макрофінансової допомоги Україні.

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