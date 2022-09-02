Кошти виділені за бюджетною програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу".

Кабінет Міністрів виділив понад 14,5 млн грн для надання грант на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Виділено в межах загального обсягу коштів, встановленого розпорядженням КМУ від 21.06.2022 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання грантів з метою створення або розвитку бізнесу", Міністерству економіки 14 530 тис.гривень за бюджетною програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу" для надання грантів на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства", - йдеться в повідомленні.

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Гранти для бізнесу:

7 червня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів за дорученням президента Володимира Зеленського розробляє грантову програму підтримки малого та середнього бізнесу.

21 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що уряд почав реалізацію нового проекту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Важливим акцентом всіх програм в рамках проекту має стати створення нових робочих місць та можливість онлайн-оформлення заяв на отримання грантів. Всі програми об'єднані під загальною назвою"єРобота".

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