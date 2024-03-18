Окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту, пошкоджені також житлові будинки, мережі зовнішнього освітлення, транспортна інфраструктура.

Внаслідок ракетної атаки росіян, яка була здійснена вчора, 17 березня, близько другої години дня по Миколаєву, загинула одна людина, ще дев’ять поранені.

Про це сьогодні вранці повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кіму Telegram.

"Удень, 17 березня, о 13:55 та 14:07 ворог вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно Іскандер-М. Внаслідок ракетної атаки в лікарні загинула одна людина, ще дев’ятеро людей отримали поранення, з них двоє дітей. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", - написав він.

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За даними очільника ОВА, в місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, цивільні автомобілі. Також зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі. Ведуться відновлювальні роботи.

Він додав, що також вчора об 11:39 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади у Миколаївському районі. "Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Миколаєва - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Вчора вдень Кім під час повітряної тривоги повідомив, що російська армія атакувала Миколаїв балістикою, та є влучання. За його словами, в обласний центр "прилетіло" з того ж місця, з якого загарбники запускали ракети по Одесі (15 березня). В ОВА зазначали, що було два "прильоти". Місцева влада повідомляла про п'ятьох поранених.

На вечір стало відомо, що в лікарні померла одна людина, яку доставили після обстрілу. Кількість постраждалих зросла до шістьох осіб, з них одна – дитина.

У Силах оборони півдня України зауважили, що тактика дій росіян при атаці по Миколаєву ідентична попередньому удару по Одесі: вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин ворогповторив удар в те саме місце. Внаслідок атаки загинула 21 людина, десятки - у лікарнях. Серед загиблих - поліцейські, колишній віце-мер, два рятувальники, медики, співробітник освітнього закладу.

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