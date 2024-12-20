Солдати Пхеньяна стають легкою мішенню для української армії, але ситуація може змінитися або змінюється вже.

Вступ північнокорейських військ у бойові дії проти України в Курській області Росії був складним для сил Пхеньяна. Втім, війська КНДР могли адаптуватися, пише Business Insider.

Як свідчать розвіддані та кадри, отримані Радіо Свобода, українські сили завдали нищівних ударів по північнокорейським підрозділам. Відеоматеріали демонструють, як групи солдатів стають легкою мішенню для українських дронів.

За словами представників української розвідки, північнокорейські війська діють у великих групах просто неба, не усвідомлюючи загроз від сучасних технологій, таких як безпілотники. Це призводить до значних втрат. Високопосадовці США повідомили, що число загиблих і поранених серед північнокорейців обчислюється сотнями.

Відео дня

"Північнокорейці несуть, очевидно, непотрібні втрати, оскільки їх поспішно кинули в бій без належної підготовки до унікальних загроз", — зазначив Воллес Грегсон, колишній помічник міністра оборони США з питань безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Проблеми взаємодії та мовний бар’єр

Як повідомив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, північнокорейські війська вже перебувають на лінії фронту й беруть активну участь у боях. Однак військові аналітики вказують на низку проблем, що заважають ефективній взаємодії з російськими силами.

Еванс Ревір, старший радник Albright Stonebridge Group, зазначив, що хоча північнокорейські війська демонструють "дисциплінованість" і "жорсткість", їм бракує досвіду ведення сучасних наземних боїв, а також знань про застосування дронів.

Мовний бар’єр також ускладнює координацію. За даними української розвідки, через непорозуміння північнокорейські солдати відкрили вогонь по російській техніці, що призвело до загибелі восьми російських військових.

Адаптація до умов сучасної війни

Попри важкий початок, аналітики припускають, що північнокорейські війська поступово навчаться адаптуватися до нових умов.

"Я підозрюю, що з часом вони адаптуються і, можливо, вже почали це робити," - сказав Джон Харді, заступник директора російської програми у Фонді захисту демократій.

Однак ключовим залишається питання, наскільки ефективно російське командування зможе інтегрувати північнокорейські сили у свою структуру управління. За даними Міноборони Великобританії, ця інтеграція вже зараз викликає значні труднощі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія намагається приховати загибель північнокорейських військових. За його словами, російські солдати спалюють обличчя загиблих, щоб унеможливити їхню ідентифікацію.

Еванс Ревір припускає, що такі дії спрямовані на уникнення внутрішнього політичного дискомфорту в Росії, адже визнання потреби в допомозі КНДР могло б виглядати слабкістю в очах російського населення.

Для режиму Кім Чен Ина участь у війні також є ризикованою. Брюс Беннетт, експерт з питань Північної Кореї в RAND Corporation, зазначив, що відправка військових на фронт, особливо з елітного прошарку, може стати політично небезпечною для Пхеньяна.

"Кім, ймовірно, віддасть перевагу, щоб убиті солдати просто зникли," — заявив Беннетт, натякаючи на можливі спроби уникнути повернення тіл загиблих додому, щоб не викликати нестабільність у країні.

Війська КНДР на війні в Україні - останні новини

Раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що на передових позиціях у районі сіл Руська Конопелька, Плєхово, Уланок Курської області підрозділи армії КНДР скаржаться на брак боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів. Зазначається, що за допомогою автомобільного транспорту типу "водовоз" північнокорейських штурмовиків доправили на позиції для заміщення втрат і продовження активних бойових дій.

Крім того, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов розповів, що Росія почала гнати солдатів із Північної Кореї на штурми в Курській області. За його словами, з часом північнокорейці набудуть досвіду.

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