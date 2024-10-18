За словами Киричевського, важливо не перетворитися на Росію часів Керенського, коли мобілізували жінок.

Якщо не вживати ніяких кардинальних кроків, то ми ризикуємо всією країною просто закінчитись у цій війні. Про це сказав військовий експерт Defense Express Іван Киричевський, коментуючи виступ колишнього головнокомандувача ЗСУ, а тепер посла України у Великій Британії Валерія Залужного в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House, де він зазначав, що Україні, ймовірно, доведеться мобілізувати жінок, щоб захищати Європу.

Він нагадав, що росіяни ще минулої осені публікували свій розрахунок, за яким виходило, що в нас чоловічого демографічного ресурсу – від 18 до 60, яких реально можна взяти в армію, вистачить, щоб воювати до 2030 року.

"А далі ми закінчимося як країна", - зазначив експерт.

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За його словами, можливо, тому Залужний і пішов на той крок, щоб опублікувати тези виступу із заходу, формат якого не передбачає публічного обговорення, бо треба шукати якісь варіанти виходу.

Киричевський наголосив, що у всіх має бути розуміння, що воювати до 2030 року і закінчитись фізично, Україна не може собі дозволити. Він зазначив, що таким чином Залужний спонукав партнерів до спільного пошуку шляхів виходу із цієї війни.

Експерт зазначає, що Залужний сказав про крайності, коли Україні доведеться воювати в позиційній війні роками аж до мобілізації жінок:

"В історії був єдиний масштабний випадок, коли жінок залучали в бойові частини – це була Росія часів Керенського. Щоб хоч якось утримати фронт. Не дай боже, щоб ми перетворилися на Росію часів Керенського, коли треба мобілізовувати жінок".

Виступ Залужного у британському Королівському інституті міжнародних відносин

Як повідомляв УНІАН, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, виступаючи в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House, зазначав, що якщо буде необхідно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то, мабуть, Україна це зробить. При цьому він наголосив, що не потрібно допустити війни в Європі, як це було в 1939 році, і це має бути інший шлях, ніж призов українських жінок.

У свою чергу народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів, чи можлива зараз обов'язкова мобілізація жінок. За його словами, питання мобілізації жінок зараз навіть не обговорюється.

На переконання нардепа, слова Залужного мали "нотки сарказму", щоб партнери розуміли, що йдеться не тільки про захист України, і необхідно сконцентруватися на допомозі та збільшити підтримку, щоб не довелося українським жінкам захищати Європу.

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