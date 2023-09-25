Найважливішим показником успіху контрнаступу України протягом наступних місяців буде не кількість звільнених міст, наголошує Баррос.

Останніми днями на фронті було помічено роботу української техніки за кількома оборонними перешкодами, які були зведені минулої зими окупантами на півдні України. І хоча це не обовʼязково є передвісником неминучого прориву, ця подія відкриває перспективу того, що український контрнаступ зрештою виявився більш успішним, ніж часто вважають.

Про позитивні ознаки розповів виданню Newsweek Джордж Баррос з Інституту вивчення війни. Вони включають підтверджені кадри бойових машин піхоти німецького виробництва Marder і американських Stryker, які "діють за основними польовими укріпленнями біля лінії Роботине-Вербове".

"Це повз танковий рів, зуби дракона та найбільш підготовлену лінію окопів (російських окупаційних військ – ред.)", – зазначив Баррос.

Відео дня

У той час як багато спостерігачів як в Україні, так і за кордоном на початку літа очікували повторення Харківської чи Херсонської операції під час цього контрнаступу, затримки з наданням важкого озброєння з боку Заходу в поєднанні із запеклими боїми на сході навколо Бахмута, дали росіянам час підготуватися та звести низку перешкод уздовж лінії фронту на півдні, пише видання. Проте для того, щоб досягти стійкого прогресу, Україна має збалансувати свої оперативні плани таким чином, щоб виснажити російські сили, зберігаючи при цьому свою власну бойову міць для застосування у війні, яка, на думку більшості аналітиків, триватиме роками.

"Є способи вигравати війни, не контролюючи територію, і є способи програвати війни, контролюючи територію. Українці тактично воюють не лише за те, щоб звільнити квадратні милі, а щоб зберегти ініціативу, щоб не дати росіянам знову перегрупуватись і зміцнити свої оборонні позиції", – пояснив Баррос.

Тож найважливішим показником успіху контрнаступу України протягом наступних місяців буде не кількість звільнених міст, а кількість тижнів, протягом яких вони зможуть продовжувати тиснути на російські лінії в надії, що врешті-решт баланс сил дозволить їм прорватися, а потім максимально використати цей прорив.

"Якщо до 31 грудня українці зможуть продовжити боротьбу, позбавивши росіян кульмінації їхнього контрнаступу, це успіх. Це буде невдачею, якщо вони спробують йти занадто швидко і таким чином втратять ініціативу", – резюмував експерт.

Війна в Україні: важливі новини

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибули танки Abrams американського виробництва. Ця техніка вже готується посилити українські підрозділи на передовій.

Тим часом російські загарбники продовжують обстрілювати мирні населені пункти України. Вдень 25 вересня ворог вгатив по Херсону. За попередніми даними, загинули троє людей.

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