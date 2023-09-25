Ймовірно, через це російське військове командування віддає накази про нещадні контратаки.

Інсайдерське джерело в Кремлі заявило, що російський диктатор Володимир Путін дав міністру оборони Росії Сергію Шойгу термін до початку жовтня 2023 року, щоб покращити ситуацію на лінії фронту, зупинити український контрнаступ і повернути російським військам ініціативу. Саме з цим можуть бути пов’язані активні ворожі контратаки, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Заява інсайдера, якщо вона правдива, може вказувати на те, що російське військове командування, можливо, віддає наказ про нещадні контратаки, сподіваючись довести український контрнаступ до кульмінації, навіть ціною російського військового потенціалу", – йдеться в звіті ISW.

Аналітики наголошують, що раніше вже спостерігали випадки, коли російське міністерство оборони, побоюючись неминучої втрати прихильності Путіна, активізувало свої зусилля і проводило зачистки серед командирів. Під гарячу руку потрапляли ті, що висловлюють негативні погляди щодо переслідування недосяжних військових цілей за рахунок російських сил.

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Контрнаступ ЗСУ - це треба знати

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський визнав, що контрнаступ ВСУ просувається повільно. Водночас він наголосив, що українські війська рухаються вперед, і важливо не давати російським окупантам перепочинок.

Експерти прогнозують, що, якщо російські сили не мають необхідних резервів, у ЗСУ залишиться достатньо потужності, щоб продовжувати наступ на півдні після виснаження сил РФ. Наступна оборонна лінія окупантів не так добре замінована і укріплена.

Полковник запасу Роман Світан після заходу Сил оборони в Опитне зауважив, що українські війська можуть здійснити прорив на кількох напрямках.

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