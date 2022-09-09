Супротивник залишив після себе розбиту інфраструктуру, зазначив очільник Харківської обласної військової адміністрації.

Влада поки не рекомендує місцевим повертатися до звільнених населених пунктів Харківщини.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов після візиту на щойно звільнені громади.

"Люди, без перебільшення, зустрічали наших військових зі сльозами на очах. Півроку в окупації. Росіяни залишили розбиту інфраструктуру і будинки, багато трофеїв та купи сміття. Жителі, звичайно, потребують допомоги. У більшості сіл немає електрики та газу. Найближчим часом будемо їх відновлювати та завозити гуманітарну допомогу", - зазначив він.

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Однак, Синєгубов наголосив, що першочергово проводитимуться зачистка та розмінування - на місцях уже працює поліція та Держслужба із надзвичайних ситуацій.

"Тим, хто виїхав, поки повертатися не рекомендуємо до відповідних розпоряджень військових", - підкреслив голова ОВА.

За його словами, місцеве населення багато розповідає про злочини окупантів та активно співпрацює з правоохоронцями.

"Жоден зрадник не уникне відповідальності. Сьогодні затримали голову одного із сіл деокупованої громади, який співпрацював з ворогом", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, просунулися майже на 50 км.

У Харківській області українськими захисниками звільнено понад 20 населених пунктів, які тимчасово були окуповані російськими загарбниками.

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