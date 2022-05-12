У Севастопольській бухті залишилась мінімальна кількість кораблів Чорноморського флоту Росії.

З головної бази Чорноморського флоту Російської федерації (ЧФ РФ) у Севастополі в море виведено майже всі кораблі, що мають на борту ракетну зброю.

Про це повідомляє Крим.Реалії. Так, за даними видання, у Південній бухті, яка є найбільшим відгалуженням Севастопольської бухти, біля Мінної стінки пришвартовано низку кораблів. Ближній із них – це великий десантний корабель проекту 1171 "Тапир". У складі ЧФ РФ було три такі кораблі, один із них – ВДК "Саратов" знищений українськими військовими в порту Бердянська. Два інших – "Орск" (бортовий номер 148) і "Николай Фильченков" (152). Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів були зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Наступні два – це великі десантні кораблі проекту 775. В ЧФ РФ чотири такі кораблі: "Цезарь Куников" (158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) та "Азов" (151).

Видання зазначає, що ВДК "Азов" стоїть на ремонті в 13 судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті, а ВДК "Ямал" нещодавно вийшов із ремонту.

Також у Південній бухті пришвартовано патрульний корабель проекту 22160 типу "Василь Биков". У складі Чорноморського флоту три такі кораблі: "Василий Быков" (368), "Дмитрий Рогачев" (375) і "Павел Державин" (363).

Біля Куриної пристані між бухтами Інженерна та Докова пришвартовані чотири кораблі. Першим ліворуч стоїть малий ракетний корабель на повітряній подушці проекту 1239 "Сивуч". У складі ЧФ РФ два такі кораблі – "Бора" (бортовий номер 615) та "Самум" (бортовий номер 616). Один із цих кораблів 8 травня відбуксирували з Севастопольської бухти у північно-західному напрямку.

Наступні два кораблі – це сторожові кораблі проекту 1135 "Буревестник". У складі Чорноморського флоту два такі кораблі – "Пытливый" (868) і "Ладный" (861).

Крайнім праворуч пришвартований "Славутич" – український середній розвідувальний корабель, корабель управління. Він був захоплений Росією у лютому-березні 2014 року під час анексії Криму. Бортовий номер "Славутича" U510 зафарбовано вже кілька років.

Біля причалу в Сухарній бухті, яка також є частиною великої Севастопольської бухти, стоїть великий десантний корабель із зовнішніми ознаками пошкодження. Імовірно, це ВДК "Цезарь Куников", його номер 158 проглядається крізь фарбу, що облізла або обгоріла, на лівому борту.

Біля причалу в Графській бухті заправляється паливом ракетний катер проекту 1241 "Молния-1". У складі Чорноморського флоту чотири такі катери: у строю перебувають "Р-60" (бортовий номер 955), "Набережные Челны" (953) та "Ивановец" (954), та "Шуя" (962), згідно з офіційними даними – у відстої.

Таким чином, без урахування протичовнових кораблів, мінних тральщиків, розвідувальних кораблів і суден допоміжного флоту, в морі зараз можуть перебувати: всі три фрегати проекту 11356Р "Буревестник", всі чотири малі ракетні кораблі проекту 21631 "Буян-М", два ракетні 1241 "Буревестник" та один ВДК проекту 1171 "Тапир". Окрім великого десантного корабля, всі ці кораблі несуть на борту ракети.

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