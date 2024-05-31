Росіяни використовують навіть старі транспортні літаки Ан-26 та протичовнові літаки-амфібії Бе-12.

Російські окупанти активно використовують авіаційну компоненту для захисту Кримського мосту. Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

У коментарі виданню LIGA.net він розповів, що через відсутність корабельно-катерного складу у Керченській протоці, РФ стала посилювати повітряну компоненту різноманітними літаками та гелікоптерами. За його словами, в окупантів фактично 24 на 7 перебуває в повітрі досить велика кількість авіаційної техніки.

Ворог залучає різноманітні літаки сімейства Су: від фронтових бомбардувальників Су-24 і до винищувів Су-35 та "навіть може вище". Зазначається, що вищими за літаки Су-35 є тільки малопомітні багатоцільові винищувачі Су-57 та Су-75. Крім того, ворог активно використовує МіГи.

Відео дня

Також росіяни залучають гелікоптери "усіх моделей, які є тільки на озброєнні": багатоцільові Мі-8, гвинтокрили підтримки піхоти Мі-24, корабельні багатофункціональні Ка-27 тощо.

Плетенчук зазначив, що росіяни використовують також старі транспортні літаки Ан-26 та протичовнові літаки-амфібії Бе-12. Примітно, що останні загарбники "вже хотіли списувати, але продовжили їм строк експлуатації".

"Тобто все, що вони можуть, вони підіймають повітря. І на кадрах спроб знищення дронів Головного управління розвідки, ви бачили, так само була задіяна авіація. Тому що робити це з борту кораблів вони вже не спроможні", – констатував Дмитро Плетенчук.

Удари по Кримському мосту: попередні операції

Україна вже двічі успішно вражала незаконно збудований росіянами Кримський міст. Уперше "бавовна" на мосту через Керченську протоку сталася на початку жовтня 2022 року – на переправі пролунав вибух. Як наслідок – сталося часткове руйнування автомобільних прольотів.

Через деякий час міст відремонтували, але ненадовго. У липні 2023 року Україна вразила його вдруге. Тоді для удару по Кримському мосту вже застосовувалися морські дрони. У воду впав один проліт автомобільної частини мосту, а на відновлення мосту в росіян пішло кілька місяців.

Варто зазначити, що в лютому 2024 року командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа заявляв, що Кримський міст не достоїть до кінця року. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов наголошує, що поки системи ППО та ПРО росіян, а також місця базування їхньої авіації в Криму, не будуть знищені, бити по Кримському мосту немає сенсу – ворожа протиповітряна оборона може знищити наші ракети та дрони.

Вас також можуть зацікавити новини: