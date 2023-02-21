Речник Повітряних сил сказав, що протиповітряна оборона підсилена сучасними західними комплексами.

У Повітряних силах Збройних сил України вважають, що ворог не буде масово застосовувати авіацію в річницю вторгнення РФ в країну 24 лютого.

"Багато експертів кажуть про якісь сотні літаків. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна", - повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Речник пояснив, що сорок російських летовищ розташовані на різній кількості кілометрів від кордону з Україною. Те угруповання авіації РФ, яке знаходилось на летовищах на початку агресії, приблизно у той самій кількості залишається, а втрачену техніку доповнюють.

Відео дня

"Тому якщо говорити про масовану атаку на Київ сотнями літаків - цього не буде", - сказав він.

Ігнат пояснив, що протиповітряна оборона підсилена сучасними західними комплексами.

Загроза застосування авіації Росією

Як повідомляв УНІАН, раніше Ігнат заявляв, що 23-24 лютого можливі нестандартні дії ворога, загострення, кілька хвиль атак. Попри те, що українські військові вже збили майже 300 літаків та близько 300 гелікоптерів, ворог може поповнювати втрачені борти, підтягуючи техніку з середини країни.

Нагадаємо, у ГУР Міноборони повідомили, що Росія заховала свою бойову авіацію від ударів Збройних сил України щонайменше за 200 км від кордону з Україною. Ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі.

Напередодні Financial Times з посиланням на дані західної розвідки писав про накопичення РФ літаків і гелікоптерів поблизу українського кордону. Військовий аналітик, майор запасу Нацгвардії, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман говорив, що РФ зосередила біля нашого кордону 300 вертольотів і близько 400 літаків.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що Росія хоч і має потужне авіаційне угруповання, але Україна має, чим їх бити. Там наголосили, що кількість стягнутих Росією літаків не змінилася з початку вторгнення, вони перебувають на 40 летовищах у Білорусі, РФ та окупованій Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: