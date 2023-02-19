Окупанти можуть використати авіацію для підтримки своїх наземних сил на сході України.

Росія заховала свою бойову авіацію від ударів Збройних сил України щонайменше за 200 км від кордону з Україною, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, посилаючись на коментар свого представника Андрія Юсова виданню "Kyiv Post".

"Бойова авіація країни-терориста розміщена в основному на території РФ, щонайменше за 200 км від державного кордону України поза досяжністю вогню українських сил", - зазначив Юсов.

При цьому він додав, що ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі. "Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей", – сказав Юсов.

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Представник ГУР наголосив, що спроба Москви завоювати східні регіони України зазнає невдачі – з літаками чи без них. "Росії не вдасться реалізувати цей план. Щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не лише нашу ППО, а й авіацію зокрема", – додав Юсов.

Росія "стягує" авіацію – що відомо

Напередодні Financial Times з посиланням на дані західної розвідки писав про накопичення РФ літаків і гелікоптерів поблизу українського кордону.

Стверджується, що це свідчить про те, що Москва може задіяти авіацію для підтримки наземного наступу своїх військ, який захлинається. З цієї ж причини Захід зробив пріоритетом передачу Україні засобів ППО.

Речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у командуванні "здивовані" даними розвідки, на яку посилався Financial Times. За його словами, йдеться про сотні літаків і вертольотів. На початку вторгнення 24 лютого їх було 750 одиниць. Однак ця кількість може змінюватися залежно від поставлених завдань: "Вони намагаються авіацію більше навпаки розосередити вглиб території Росії, щоби у разі якоїсь можливої наступної "бавовни" уникнути більшого ураження цієї авіаційної техніки".

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