В Міноборони розповіли про підготовку українських пілотів на F-16.

Перша група українських пілотів в Данії буде навчатися безпосередньо керувати бойовими літаками F-16.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк в Telegram щодо підготовки нашого персоналу до повноцінної роботи та обслуговування F-16.

Він зазначив, що наприкінці грудня перша група пілотів завершила базову підготовку у рамках роботи міжнародної Коаліції військово-повітряних сил. "Така підготовка, в тому числі мовна, тривала з серпня 2023 року для досвідчених пілотів. Після цього вони вирушили до Данії на навчання безпосередньо керувати бойовими літаками F-16", - повідомив Павлюк.

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За його словами, інші групи пілотів в рамках мовної та базової льотної підготовки продовжують навчання у Великобританії.

Одночасно з цим, завдяки зусиллям партнерів, триває підготовка льотного "персоналу, інженерів та авіатехніків. Будь-які питання щодо готовності наших фахівців та інфраструктури до роботи з багатоцільовими літаками F-16 ми вирішуємо в пріоритетному порядку", – підкреслив перший заступник міністра оборони.

Виділення Україні винищувачів F-16

8 січня перший заступник міністра оборони їгенерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначав, що у рамках програми інтеграції багатоцільового літака F-16 в систему Сил оборони Україна провела оцінку аеродромів і наразі здійснює підготовку та захист відповідної інфраструктури, щоб прийняти західні винищувачі.

Він зауважив, що наразі проведено оцінку аеродромів, також наші льотчики та інженери проходять навчання на F-16 з серпня 2023 року за широким набором програм.

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