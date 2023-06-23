Вдалу атаку реалізували українські зенітники.

Українські зенітники "приземлили" ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук. За його словами, російську "пташку" збили вранці п'ятниці, 23 червня.

"Усім дякую за бойову роботу сьогодні вночі. Також дякую нашим зенітникам за ще один збитий "Алігатор" на Донеччині сьогодні вранці", - зазначив Олещук.

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Війна в Україні - останні новини з фронту

Російські загарбники марно атакували українських воїнів на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень Сил оборони з окупантами.

На тлі військових невдач Росія намагається бити по Україні ракетами. У ніч на 23 червня у багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу. У Хмельницькій області чули вибухи.

Вранці стало відомо, що ворожа авіація здійснила пуски з району Каспійського моряблизько опівночі, було запущено 13 крилатих ракет Х-101/Х-555. Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, всі ворожі крилаті ракети було знищено.

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