На кадрах видно, що "русский мир" приніс місту лише руйнування.

У мережі показали, як виглядає знищений російськими окупантами Соледар Донецької області.

Відео вщент знищеного міста опублікував Телеграм-канал Supernova+. На кадрах видно, що російська армія перетворила Соледар у місто-привид. Знищено багатоповерхівки та інші будівлі.

Кадри датовано 21 листопада та знято з вікна автівки. Цікаво, що на відео не видно жодної людини.

Бої за Соледар - що відомо

Російські окупанти кілька місяців намагалися захопити Соледар на Донеччині. За місто йшли важкі бої, в ході яких росіяни знищили всю інфраструктуру.

25 січня 2023 року спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські бійці пішли з Соледара, щоб зберегти життя воїнів. За його словами, Росія в боях за місто втратила стільки ж людей, скільки в двох чеченських війнах.

У свою чергу командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ Роберт Бровді заявив, що ЗСУ потрібно більше боєприпасів, щоб вибити російських окупантів із Соледару.

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