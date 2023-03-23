Зазначається, що основою для майбутньої мобілізації до лав ворожої армії стануть підлітки 2006 року народження.

Російські окупанти продовжують підготовку до нової хвилі мобілізації на тимчасово захоплених територіях Донецької області. Зокрема, для цього було створено 23 "військкомати".

"Так, ще 18 лютого Денис Пушилін, який вважає себе керівником Донеччини, видав указ щодо взяття на облік юнаків 2006 року. Завдання мають виконати створені для цього 23 "військкомати", – повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що саме ці юнаки, які мають пройти медкомісію до кінця березня, стануть основою для майбутньої мобілізації до лав ворожої армії. На окупованій частині регіону вже майже немає вільних осіб для призову.

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"Зауважимо, що мобілізація на захоплених землях в будь-якій формі є порушенням 51 ст. Женевської конвенції, й фактично цей наказ є доказом чергового злочину окупантів на ТОТ. При цьому, саме Пушилін своїм підписом ставить себе відповідальним за злочин і отже в майбутньому понесе відповідальність", – наголосили в Центрі.

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях

В окупованих районах Луганської області росіяни планують мобілізувати всіх чоловіків призовного віку. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що насамперед призвати планують тих, хто отримав російські паспорти.

Водночас у тимчасово окупованому Криму росіяни вербують в лави окупаційних військ пожежників, рятувальників та працівників пенітенціарної служби.

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