Щоб мотивувати потенційних призовників, окупанти обіцяють передавати їм примусово відчужене житло українців, які евакуювалися з тимчасово захопленої Росією території.

На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники планують мобілізувати всіх місцевих чоловіків призовного віку.

Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, на тимчасово окупованій території України російські окупанти продовжують примусові мобілізаційні заходи.

"Зокрема, у н. п. Старобільськ, Щастя, Новоайдар, Нижньотепле, Новопсков Луганської області оголошено черговий етап масштабної військової підготовки російських окупаційних військ з проведенням у цьогорічний весняно-літній період мобілізаційних навчань (тренувань). До участі в зазначених мобілізаційних заходах російськими окупантами передбачається призвати все місцеве чоловіче населення призовного віку (насамперед тих, які отримали громадянство РФ та так званої ЛНР)", - зазначила вона.

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При цьому окупанти для мотивування потенційних призовників до служби в російських окупаційних військах обіцяють передавати їм примусово відчужене житло громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповану територію.

"У свою чергу, чоловіки, усвідомлюючи перспективу потрапити на фронт після проходження військової підготовки, звільняються з роботи та змінюють місце проживання", - розповіла Маляр.

Мобілізація в Росії – що відомо

У вересні 2022 року Путін оголосив часткову мобілізацію у країні у відповідь на провали своєї армії під Харковом. Під час першої хвилі на "гарматне м’ясо" вдалось відправити до 300 тисяч осіб.

Агресор, щоби уникнути суспільного невдоволення й заворушень, мобілізовує переважно росіян з малозабезпечених регіонів РФ та представників нацменшин, а також незаконно залучає до лав окупантів українців на окупованих територій, погрожуючи фізичною розправою.

21 березня окупантам заборонили добровільно здаватися в полон навіть у повному оточенні.

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