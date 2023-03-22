Примусово мобілізованих закликають звертатися на лінію "Хочу жити".

У окупованому російськими загарбниками Криму вербують у армію пожежників, рятувальників та працівників пенітенціарної служби.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, через це на окупованому півострові виник кадровий дефіцит. Щоб вирішити цю проблему, російським загарбникам доводиться прибирати віковий ценз для пожежників та рятувальників.

"Центр національного спротиву звертається до примусово мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій. У вас є шанс вижити та повернутися до нормального життя. Для цього необхідно звернутися за контактними номерами телефону по гарячій лінії "Хочу жить": +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84", - нагадали у ЦНС.

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Мобілізація у Криму

Нагадаємо, що 21 вересня Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. На початку листопада він оголосив про її заврешення, однак прихована мобілізація триває.

Тоді президент України Володимир Зеленський заявляв, що в окупованому Криму більшість мобілізаційних повісток розписали на киримли.

Наприкінці листопада у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у Криму почали вручати під підпис повістки про мобілізацію. На початку 2023 року у вони заявили, що мобілізація на півострові триває.

В українській розвідці кажуть, що зараз окупанти готуються до оборони, обладнуючи фортифікаційні споруди та лінію оборони.

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