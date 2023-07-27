У захопленій частині двох регіонів загарбники відкривають так звані відділи військового обліку.

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей загарбники проводять інтенсивну приховану мобілізацію чоловіків, щоб вони воювали проти України.

Про це під час брифінгу брифінгу у медіацентрі "Україна – Одеса" розповіла адвокатка, директорка громадської організації "Східна правозахисна група" Віра Ястребова. За її словами, нещодавно у цих двох регіонах окупаційна влада почала відкривати так звані відділи військового обліку.

"На даний час відомо, що в цих областях окупанти взято примусово на облік 4,3 тисячі українських чоловіків. Постановка на військовий облік проходить кожен день. За нашею інформацією, тих, хто став на такий військовий облік, змушуватимуть підписати контракт з Міністерством оборони (РФ – УНІАН), але представлятимуть як те, що нібито це - добровольці", – наголошує Ястребова.

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Крім того, на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей наразі триває мобілізація за законами РФ.

Також, за даними Ястребової, на кордонах тимчасово окупованих територій України та РФ окупанти посили контроль за пересуванням чоловіків. Тобто, для людей, які опинилися в окупації, створено так звана "залізна завіса", який унеможливлює виїзд людей на територію, яка контролює Україна, чи в інші країни. "Окупанти це роблять, щоб використовувати населення у своїх діях, направлених на знищення України та її громадян", - підкреслює адвокатка.

Крім того, лише за липень 2023 року з місць позбавлення волі на окупованій частині України загарбники звільнили 642 людини, які відбували покарання за різні злочини. За словами правозахисниці, цих людей Росія використовуватимуть для участі у війні проти України. "Тобто, модель, яка має місце у РФ, наразі перенесена на окуповані території нашої країни", - наголошує Ястребова.

Мобілізація на окупованих територіях

На початку липня у Центрі національного спротиву повідомляли, що окупанти готують нову хвилю мобілізації на ТОТ півдня. Зокрема, у Запорізькій області створили 44 "військово-облікові столи".

На Луганщині повідомляли, що загарбники почали ставити на військовий облік підлітків 2006 року народження. Крім того, окупанти посилили розшук ухилянтів.

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