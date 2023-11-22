Арахамія зазначив, що до кінця року за участі Міноборони і Генштабу планується розробити комплексний документ, який має дати відповіді на багато питань.

У Верховній Раді готують комплексний законопроект, який стосуватиметься питань щодо мобілізації і демобілізації військових.

"Останнім часом багато інформації щодо вдосконалення процедури мобілізації й демобілізації. Десь це просто чиїсь ідеї, без консультацій з військовими. Десь – нотатки з обговорень, які постійно проходять у Комітеті з питань нацбезпеки. Щоб зупинити цей шквал, змушений трохи привідкрити завісу над тим, про що ми дискутуємо на Комітеті", - повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він буде стосуватися таких питань:

Що робити з людьми, які вже 2 роки воюють без ротації?;

Чому не можуть демобілізуватися інваліди 1 і 2 груп?;

Бійці, які пройшли полон, зараз не мають можливості демобілізуватися;

Є військові з онкологічними захворюваннями, які дуже обмежено можуть виконувати завдання, і питання з ними треба юридично вирішити;

Врегулювати питання з призовним віком.

Арахамія зазначив, що до кінця року за участі Міноборони і Генштабу планується розробити комплексний документ, який має дати відповіді на всі ці питання.

Мобілізація в Україні - деталі

Запровадження так званої "смарт-мобілізації" полегшить процедуру подачі документів військовозобов’язаними до військових реєстрів. Про жодні електронні повістки не йдеться. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов Данілов визнає, що питання демобілізації військових дуже складне, на яке у влади, схоже, поки немає відповіді.

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