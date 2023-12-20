Українців закликали черпати інформацію з офіційних джерел і не вірити вкидам російської пропаганди.

На даний момент в ЗСУ є багато професій для жінок, проте мобілізують їх тільки за особистим бажанням. Жінки-медики завжди були військовозобов'язаними. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Він пояснив, що росіяни намагалися розхитати тему мобілізації жінок. "Насправді все набагато простіше. Жінки-медики завжди були військовозобов'язаними. Після закінчення свого вузу вони знали, що вони військовозобов'язані і повинні були стати на військовий облік в свої ТЦК і СП", - пояснив Фітьо.

За його словами, був період, коли знищувалася система військового обліку. Тому деякі медики не стали на військовий облік.

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"Зараз же немає таких проблем взагалі, тому що наші жінки-медики просто телефонують у свій ТЦК і СП, домовляються, коли їм можна прийти, проходять медичний огляд, надають необхідний перелік документів, стають на військовий облік і продовжують займатися своєю роботою. Ажіотажу ніякого не було, жінок в армію ми не мобілізуємо. Як показує практика, російська пропаганда тут програла повністю", - пояснив Фітьо.

Він додав, що необхідно користуватися виключно офіційними джерелами інформації для того, щоб не потрапляти на "фейки".

"Хто хоче приєднатися до Збройних Сил України серед жінок - це можна зробити самостійно, можна звернутися і за мобілізацією, якщо професія затребувана. У нас в армії є жінки-артилеристи, є жінки-пілоти в армійській авіації. Тобто професій для жінок в Силах оборони багато, але це виключно за власним бажанням", - резюмував Володимир Фітьо.

Мобілізація жінок в Україні - деталь

Раніше народний депутат Мар'яна Безугла заявила, що готується законопроект, згідно з яким зміниться мобілізація та її правила, перелік осіб, які мають право на відстрочку, Механіка військового обліку, рекрутингу та звільнення зі служби. Зокрема, жінок пропонують мобілізувати на оборонні підприємства.

Пізніше нардеп від "Голосу" Інна Совсун заявила, що до мобілізації жінок в Україні може дійти, якщо це потрібно для оборони.

19 грудня на великій прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що не підпише закон у разі його прийняття Верховною Радою, якщо там буде передбачена мобілізація жінок.

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