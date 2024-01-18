На лівому березі поменшало на десятки окупантів, 13 гармат та 18 одиниць автомобільної техніки окупантів.

На лівобережжі Херсонщини ЗСУ пустили на брухт ворожу РЛС "Каста", яка розпізнає цілі на малих висотах. Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ провели максимально ефективну контрбатарейну боротьбу на лівобережжі Дніпра.

Зокрема, знищено мобільну радіолокаційну станцію "Каста- 2Е", яка вважається однією з кращих РЛС противника. Також знищено місце зберігання пально-мастильних матеріалів та спостережний пункт ворога.

"За минулу добу отримали підтвердження, що на лівому березі стало менше на 45 окупантів, 13 гармат, 4 танки, 18 одиниць автомобільної техніки та чотири БпЛА, з яких два - ударні "Ланцети", один FPV, а - також розвідувальний "Мерлін", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, на брухт пущено чотири антенні системи радіоелектронної боротьби та зв'язку, камеру відеоспостереження та човен противника.

Водночас окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів та поновлюють активність авіації.

Протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) ворог завдав удар крилатою ракетою типу Х-31П в напрямку Криворіжжя – на щастя, ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Також агресор завдав авіаційний удар із застосуванням 7 керованих авіабомб по Зміївці, Червоному Маяку та Тягинці Херсонської області.

"Як і в попередні дні не припиняється дроновий терор мирного населення правобережжя. Окупанти застосували дванадцять FPV-дронів та на тлі покращення погодних умов збільшили в чотири рази інтенсивність скидів осколкових боєприпасів з БпЛА інших модифікацій", - розповіли у Силах оборони.

Зокрема, зафіксовано 46 таких випадків по 12 населених пунктах: Дмитрівці, Станіславу, Бериславу, Веселому, Береговому, Ромашковому, Тягинці, Антонівці, Садовому, Золотій Балці, Качкарівці на Херсонщині та по Солончаках на Миколаївщині. Внаслідок, поранено чотири цивільні особи. Пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок.

Також вісім разів ворог вдарив артилерією по Херсону. Також були обстріляні Новотягинка, Ромашкове, Тягинка, Антонівка Херсонської області та Дмитрівка Миколаївської. Внаслідок артилерійських обстрілів загинуло дві цивільні людини, ще трьох поранено. Пошкоджено п’ять багатоповерхівок, близько десятка приватних будинків, три автомобілі, гаражі, газогін та ділянку теплопостачання.

За даними ЗСУ, у Чорному морі корабельне угруповання РФ зараз розгорнуто в кількості шести бойових одиниць, серед яких залишаються два ракетоносії, споряджених 16 "Калібрами". В Азовському морі викриття надводної обстановки здійснює один ворожий корабель.

Ситуація у Чорному морі

Нагадаємо, вчора ввечері у Чорному морі було зафіксовано присутність ще одного ракетоносія РФ. Йшлося, що у Чорному морі поступово вщухає шторм та вороже корабельне угруповання поповнилося ще одним надводним ракетоносієм - до фрегата "Адмірал Макаров" додався малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Загальний залп ракет типу "Калібр" - 16 одиниць.

Довідка УНІАН. Каста-2Е2 (39Н6) - російська рухома трикоординатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду режиму чергування. Призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, у тому числі на гранично малих висотах, їх трасових характеристик та видачі їх координат та параметрів руху на системи управління ППО, ВПС та військового ППО.

При цьому одночасно на двох споживачів по радіоканалах та/або кабельній лінії зв'язку, а на ще одного - з цифро-аналоговим сполученням. Третя координата (висота польоту цілі) оцінюється виходячи з виявлення цілі у нижньому промені, у верхньому промені чи обох. Точність оцінки висоти польоту винищувача (в середньому для всіх висот та дальностей) - 900 м. Може також використовуватися як РЛС управління повітряним рухом та контролю повітряного простору в аеродромних зонах.

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