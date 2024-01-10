На лівому березі Дніпра тривають запеклі бої за контроль над територіями, повідомляє ОК "Південь".

На Херсонщині на лівому березі Дніпра російська армія вперто штурмує позиції Збройних сил України.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. "Протягом доби зафіксовано дев’ять безрезультативних штурмів, після яких окупанти щоразу із втратами поверталися на вихідні позиції. Підрозділи Сил оборони працюють над розширенням плацдарму та міцно утримують позиції", - розповіли військові.

Українські захисники завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах. Зокрема, за минулу добу отримано підтвердження, що у ворога на лівому березі поменшало на 27 окупантів, реактивну систему залпового вогню "Град", самохідну артилерійську установку "Мста-С", комплекс відеоспостереження "Муром-М" та безпілотник, тип якого не встановлено. Також підтверджено влучання у станцію радіоелектронної боротьби окупантів та 11 одиниць автомобільної техніки.

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"Знищено два спостережні пункти ворога", - додають у Силах оборони.

Зі свого боку, окупанти продовжують активну аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони по населених пунктах та підрозділах ЗСУ.

Протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) противник здійснив ракетний удар із застосуванням балістичної ракети, імовірно "Іскандер-М" по Херсону. Зруйновано адмінбудівлю заводу, пошкоджено банківську установу, дошкільний навчальний заклад та чотири багатоповерхівки.

Також загарбники активно застосовують FPV-дрони та БпЛА інших модифікацій для скидання осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонщини.

"П’ять FPV-дронів та 11 розривних боєприпасів агресор спрямував по Новотягинці, Качкарівці, Золотій Балці, Садовому, Львовому та Тягинці, також намагався атакувати наші позиції на лівобережжі", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, чотири рази окупанти вдарили артилерією по Херсону, та обстріляли Станіслав, Дніпровське, Антонівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке, Іванівку - у Херсонській області й Куцурубську громаду Миколаївщини з Кінбурнської Коси. Під час артилерійських обстрілів на Херсонщині поранено двоє цивільних. Пошкоджено близько десятка приватних будинків, три автомобілі та два гаражі.

За даними Сил оборони, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два російські кораблі, ще один – в Азовському морі. Ракетоносії заведені у пункти базування.

ЗСУ знешкодили FPV-дрони РФ на Запорізькому напрямку

Напередодні прикордонники за допомогою спеціального озброєння знешкодили одразу багато FPV-дронів на Запорізькому напрямку - охоронці кордону віртуозно відбили атаку дронів-камікадзе. Ставка противника була на масовість, але операторам високо технологічної антидронової рушниці вдалось заглушити сигнали й зв’язок ворожих дронів.

БпЛА, втративши орієнтацію у просторі, вибухнули, одного "камікадзе" приземлили без детонації.

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