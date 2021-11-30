В бік Станиці Луганської окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту, внаслідок чого одна цивільна особа дістала поранення.

За добу з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у ранковому зведенні Опреації об'єднаних сил. Зокрема, в районі Світлодарська та Старогнатівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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В бік Станиці Луганської ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту. Одна цивільна особа дістала поранення.

В напрямку населеного пункту Старий Айдар російські найманці застосовували міномети калібру 120 мм.

Поблизу Новолуганського противник двічі відкривав вогонь, використовуючи ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 30 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - підсумували у прес-центрі.

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Автор: Ірина Погоріла