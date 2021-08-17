Наразі стан пораненого бійця задовільний.

Внаслідок обстрілу російських окупантів на Донбасі поранено військового Збройних сил України.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Північ" у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, сьогодні, 17 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"В результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Пораненого захисника доправлено до лікувального закладу, стан його здоров’я - задовільний", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Автор: Віталій Саєнко