Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Від початку цієї доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, один із військовослужбовців отримав осколкове поранення.

Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.

Так, у районі Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, поблизу Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Читайте також"Майбутнє виглядає не дуже": журналіст показав красномовне фото з передмістя Донецька"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна – задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність", - йдеться у повідомленні прес-центру.

Як раніше повідомляв УНІАН, бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської областей намагаються приховати підготовку до посилення агресії. У передові підрозділи завозять додаткове озброєння та боєприпаси

Автор: Леся Лещенко