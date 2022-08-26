За 25 серпня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини: у Сіверську та Зеленопіллі.

За минулу добу російські військові вбили двох мирних жителів Донеччини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 25 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Сіверську та Зеленопіллі. Ще 6 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 25 серпня росіяни зранку вдарили по Слов'янську на Донеччині. Внаслідок обстрілу остраждали багатоповерхівки на вулиці Дарвіна. Пролунали три потужні вибухи. На щастя, обійшлося без жертв.

За 24 серпня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини - у Соледарі. Ще одна людина дістала поранення.

Раніше повідомлялося, як 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине Дніпропетровської області.

Близько опівночі президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в автомобілі, а також загинув хлопчик 11 років, який перебував у будинку, куди влучила російська ракета.

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