На Херсонщині поменшало майже на сім десятків загарбників.

На лівобережжі російська армія втратила багато техніки, в тому числі комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2", який "придушує" супутники.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, противник спробував вибити підрозділи ЗСУ з лівого берега Дніпра. Зокрема, російські загарбники п’ять разів штурмували українські позиції, але зазнали втрат та відійшли на свої вихідні позиції.

Водночас захисники продовжують заходи щодо утримання та розширення плацдарму, завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях та його тилах.

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"Протягом доби отримали підтвердження, що на лівому березі поменшало на 69 окупантів, 5 гармат, 5 мінометів, два БпЛА - ударний "Куб" та розвідувальний "ZALA", - йдеться у повідомленні.

Також пущено на брухт антену зв’язку, два човни, два генератори, 8 одиниць автомобільної техніки й два кунги противника.

Знищено три польові пункти боєпостачання, та два комплекси радіоелектронної боротьби, один з яких "Борисоглєбськ-2" - автоматизований комплекс радіоелектронного придушення, що призначений для придушення систем супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем.

Посилення обстрілів

У Силах оборони розповіли, що окупанти посилили аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами та поновили активність у застосуванні великої кількості ударних дронів різних типів.

Протягом бойової доби (з 07.00 до 07.00) окупанти, не припиняючи терору мирного населення прифронтових регіонів, застосували 58 FPV-дронів, 24 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинули з БпЛА інших модифікацій 38 осколкових боєприпасів. В результаті, поранено цивільну особу, пошкоджено адміністративну будівлю, автівки, в тому числі службове авто поліції.

Ворог 8 разів обстріляв з артилерії Херсон. Під вогнем також опинилися Антонівка, Зеленівка, Токарівка, Садове, Придніпровське та Кринки на Херсонщині, а на Миколаївщині - Очаків, акваторія Очаківської й територія Куцурубської громад. Під час артилерійських обстрілів Херсону поранено працівника поліції. Пошкоджено дві адміністративні будівлі та кілька приватних житлових будинків.

Окрім того, йдеться, що у морі на бойовому чергуванні перебуває три кораблі ворожого флоту: два - у Чорному та один – в Азовському. Ракетоносії заведені в пункти базування

Війна в Україні - ситуація на лівобережжі

Нагадаємо, напередодні на лівому березі Дніпра у Херсонській області російська армія у вісім разів збільшила кількість штурмів - 16 разів атакувала українських захисників. Штурми були невдалі, ворог відступив. За той період на лівому березі поменшало на 88 окупантів, чотири гармати, вісім одиниць автобронетехніки, танк, реактивну систему залпового вогню "Град" та міномет. Також було знищено комплекс радіоелектронної боротьби, антену БпЛА та човен.

Російські окупанти обстріляли житлові квартали Херсона, унаслідок чого загинув чоловік, ще двох людей було поранено.

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