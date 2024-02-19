На частині Херсонської області Росія зазнала нових втрат.

На лівому березі Дніпра у Херсонській області російська армія восьмиразово збільшила кількість штурмів та 16 разів атакував українських захисників.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, намагаючись вибити підрозділи ЗСУ з зайнятих позицій на лівобережжі, противник вдався до штурмової активності. "Скориставшись погодними умовами, під прикриттям щільного туману, що зменшив ефективність застосування розвідувальних та ударних дронів, ворог наважився на 16 спроб штурмових дій. Але знов зазнав втрат в живій силі, і змушено відійшов на свої попередні позиції", - розповіли у Силах оборони.

Йдеться, що у ворога на лівому березі поменшало на 88 окупантів, чотири гармати, вісім одиниць автобронетехніки, танк, реактивну систему залпового вогню "Град" та міномет. Також знищено комплекс радіоелектронної боротьби, антену БпЛА та човен. Дорозвідка результатів бойової роботи триває.

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Також повідомляється, що окупанти не припиняють тиску артилерійськими обстрілами, використовуючи вікно погодних можливостей застосовують ударні дрони різних типів.

Протягом бойової доби (з 07.00 до 07.00) противник не припиняв дроновий терор мирного населення прифронтових територій. Навіть за складних погодних умов застосував 13 FPV-дронів, три ударні БПЛА типу "Ланцет" та скинув з дронів інших модифікацій 27 осколкових боєприпасів. Окрім того, сім разів ворожа артилерія працювала по низці населених пунктів, у тому числі по Херсону та Кринках.

"На Миколаївщині місто Очаків та акваторія Очаківської громади були під артобстрілами, а по території Куцурубської громади працювали й FPV-дрони. Люди не постраждали. Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний житловий будинок та цивільний автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що у морі на бойовому чергуванні перебувають три кораблі ворожого флоту: два - у Чорному та один - в Азовському. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Важливі новини про втрати ворога на 19 лютого 2024 - це варто знати

Як повідомляв УНІАН, напередодні на лівому березі Дніпра російські окупанти здійснили дві спроби штурму, але, зазнавши втрат, відійшли. У той день на лівобережжі було ліквідовано 45 окупантів. Знищено чотири гармати, комплекс радіоелектронної боротьби, два розвідувальних БПЛА - SUPERCAM та ZALA. Також пущено на брухт дві одиниці автомобільної техніки, командний пункт, два спостережних пункти та п’ять фортифікаційних споруд противника.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 19 лютого 2024 року становлять приблизно 403 720 супротивників.

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