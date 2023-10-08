Росіяни намагаються посіяти розбрат між союзниками

Російські пропагандисти використовують трагедію в Ізраїлі для продукування чергових фейків проти України. Начебто у бойовиків ХАМАСу знайшли українську зброю

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що росіяни вкидають в інформаційний простір інформацію про нібито використання бойовиками ХАМАСу західних зразків зброї, начебто проданих Україною. В СтатКомі зазначають, що російський пропагандист Володимир Соловйов показав якесь сумнівне відео як нібито доказ.

"Насправді відео, представлене в якості доказу, скоріш за все було вироблене будь-де на території РФ із додаванням необхідної звукової доріжки. А пропагандист Соловйов, у звичній для себе манері брехні, посилається на неіснуюче джерело, яке не знає жоден пошуковик", - сказано в повідомленні.

Відео дня

В СтратКомі зазначають, що держава-терорист Росія за будь-яку ціну прагне зупинити підтримку західних партнерів і надання Україні зброї.

"Росіяни використовують найменшу нагоду для сіяння розбрату між союзниками", - йдеться в повідомленні.

Водночас в СтратКомі вважають, що за атакою ХАМАСу на Ізраїль можуть стояти терористи з РФ. В продемонстрованій фейковій інформації від Соловйова зазначається, що нібито ізраїльські солдати затримали терористів зі зброєю з України.

Напад терористів ХАМАС на Ізраїль - головні новини

7 жовтня бойовики ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю, в результаті чого є жертви та поранені серед мирного населення. Терористи викрадають людей.

За останніми даними, загинуло щонайменше 600 людей. МЗС України підтвердило загибель двох українок, які тривалий час мешкали в Ізраїлі.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю підтримав введення пункту 40 Алеф - це означає офіційне оголошення війни. Цей пункт не вводили в країні з 1973 року.

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