Відзначається, що дітям провели "урок" про екстремізм та захист держави.

Росіяни продовжують промивати мозок українським школярам у тимчасово окупованому Мелітополі. Дітям показували слайди, на яких стверджувалося, що Збройні Сили України "екстремісти".

"Окупанти продовжують промивати мозок українським дітям. Колаборанти підтримують цей жорстокий треш. В одній зі шкіл Мелітополя зібрали школярів, щоб розповісти їм про екстремізм", - йдеться у повідомленні радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у своєму Telegram-каналі.

Також він опублікував фото, на яких видно слайд з написами: "Слід розрізняти, що вважати екстремізмом, а що – забезпеченням безпеки держави". При цьому ЗСУ, які захищають Україну від російських загарбників, на їхню думку, "екстремісти", а російські силовики, які б'ють мітингувальників, - "захисники".

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"Залишається сподіватися, що адекватні батьки поставлять всі крапки над "i" та не віддадуть молоде покоління на розтерзання цим "педагогам", - підсумував чиновник.

Російська пропаганда в школах України - останні новини

Російські загарбники завозили на тимчасово окуповані території України своїх вчителів, заборонили в школах українська мова і нав'язують дітям власне бачення історії та війни в Україні.

Зокрема, у тимчасово окупованому місті Токмак у Запорізькій області дітей змушували писати листи військовим армії Росії.

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