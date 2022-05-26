Окупанти проводять перегрупування підрозділів та акумулюють велику кількість військової техніки.

На Запорізькому напрямку окупанти посилюють свої угруповання у Пологівському та Василівському районах області. Ймовірно, для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка – Кам’янське, а також у напрямку Оріхова та Гуляйполя.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА в Телеграм-каналі.

"Ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів, акумулює на окупованих територіях велику кількість військової та важкої автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.

Також в ОВА попередили, що зберігається вірогідність ракетних і авіаційних ударів по області.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня окупанти вдарили крилатими ракетами по Запоріжжю. Це сталося вранці о 05:13. Росіяни випустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю, одну з них збила українська ППО.

А 12 травня російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона влучила в заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено.

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