Також супротивник намагається розвинути успіх на Лиманському напрямку.

Російські окупанти активно готуються до наступу на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

"Основні зусилля противник зосереджує на ураженні угруповання Об’єднаних сил та спробах встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Тут ворог намагається здолати опір підрозділів, що входять до складу угруповання Об’єднаних сил, з метою створення сприятливих умов для ведення наступу. Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському напрямку. Намагається розвинути успіх на Лиманському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські окупанти продовжують активну підготовку до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

На Слобожанському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження українських військ.

Зокрема, підрозділи агресора обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка Харківської області.

Раніше в американському Інституті вивчення війни заявляли, що РФ готується до захоплення решти Херсонської області та просування до Запоріжжя. Відзначена висока концентрація російських військ в Інженерному, що на півдні від Гуляполя.

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