На Криворізькому та Миколаївському напрямках окупанти не припиняли артилерійські обстріли позицій українських військ.

На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка – Кам’янське.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка – Кам’янське. Здійснюють перегрупування", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках, додають у Генштабі, окупанти здійснювали вогневе ураження українських підрозділів із застосуванням артилерії та авіації. На Південнобузькому напрямку російські війська продовжували зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках вони не припиняли артилерійські обстріли позицій українських військ. У Чорноморській та Азовській операційних зонах обстановка суттєвих змін не зазнала.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти використовують тактику терору проти цивільних на захоплених територіях.

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