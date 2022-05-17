Зокрема, вони передавали інформацію про залишені будинки та матеріальні цінності в них.

У Запорізькій області місцеві підлітки почали співпрацювати з окупантами.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"У Пологівському районі у селі Інженерне місцеві підлітки пішли на співпрацю з окупантами. Зокрема, передавали інформацію про покинуті домівки та матеріальні цінності, що залишилися в них", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за інформацією місцевих, ці неповнолітні також займаються мародерством.

"Нагадаємо, що як за колаборантство, так і за мародерство доведеться відбувати покарання за українським законодавством - причому до відповідальності будуть притягнуті й батьки цих дітей", - додали в ОВА.

Як повідомляв УНІАН, спецслужби РФ взялися вербувати українських школярів. Так, у Луцьку СБУ зафіксувала три таких випадки. Підлітки фотографували військові об'єкти, у їхніх телефонах знайшли й листування з невідомими, які "цікавилися" ситуацією в регіоні.

А житель Слов'янська допомагав окупантам через Telegram: тепер йому загрожує довічне.

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