Російські окупанти здійснили ракетний удар по Запоріжжю.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
"Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по м. Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, горить приватна будівля.
"Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додали в ОВА.
Як повідомляв УНІАН, Росія продовжує бити ракетами по мирних містах України. Запоріжжя вже не вперше стає жертвою загарбників. Вчора росіяни поцілили ракетою по місту. Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань.
Окупанти активно залучають можливості Черноморського флоту. З головної бази у Севастополі в море виведено майже всі кораблі, що мають на борту ракетну зброю.