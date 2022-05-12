За попередніми даними, горить приватна будівля, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Російські окупанти здійснили ракетний удар по Запоріжжю.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по м. Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, горить приватна будівля.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додали в ОВА.

Як повідомляв УНІАН, Росія продовжує бити ракетами по мирних містах України. Запоріжжя вже не вперше стає жертвою загарбників. Вчора росіяни поцілили ракетою по місту. Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань.

Окупанти активно залучають можливості Черноморського флоту. З головної бази у Севастополі в море виведено майже всі кораблі, що мають на борту ракетну зброю.

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