Володимир Зеленський запевнив, що буде новий "Нюрнберг" щодо рашистів.

Українці вистоять у цій війні, настане день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено.

"Головне слово сьогодні – справедливість. Справедливість – для нашої держави, для всіх наших людей, які втратили рідних і близьких, втратили здоров’я, дім, нормальне життя через російську агресію, через терор окупанта. Відбулись наші спеціальні заходи: в Бучі – в річницю звільнення міста – і в Києві. Саміт і переговори, друга конференція United for Justice – "Об’єднані заради справедливості"… Усе це – щоб прискорити, зробити енергійніше глобальну роботу заради трибуналу щодо агресії Росії, заради нових ордерів від Міжнародного кримінального суду на арешт російських воєнних злочинців, заради законних і справедливих вироків, які мають отримати всі російські вбивці і кати. І вони отримають, стовідсотково. Ми це забезпечимо. Знайдемо формати, знайдемо інструменти", - заявив глава держави Володимир Зеленський.

Він подякував усім, хто допомагає Україні в цьому: кожній державі, кожному лідеру, кожній міжнародній організації.

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"Сьогодні у нашому першому Бучанському саміті взяли участь представники майже 50-ти країн. І це лише початок", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українці вистоять у цій війні.

"Ми звільнимо нашу землю і усіх наших людей від російської неволі, і буде день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено, буде новий "Нюрнберг" щодо рашистів", - заявив він.

Бучанський саміт 31 квітня - деталі

Сьогодні відбувся Бучанський саміт щодо справедливості та відповідальності за російську агресію, в якому взяли участь 47 держав і організацій

Виступаючи на прес-конференції за підсумками саміту, президент Зеленський наголосив, що за столом переговорів мають сидіти цивілізовані держави, але якщо росіяни не виведуть війська з України без бою, то з ними немає про що говорити.

Він також заявив, що заявляє, що Україна підтримує своє бачення щодо створення спеціального трибуналу з метою покарання президента Росії Володимира Путіна та його оточення за злочин агресії, а не формат "гібридного трибуналу".