Росіяни готуються до наступу на Слов'янськ та Сіверськ.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного. На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ", - йдеться у повідомленні.
На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону.
Раніше в американському Інституті вивчення війни заявили, що російська армія домоглася незначних успіхів у наступі на Слов'янськ, але перш ніж його штурмувати, їй належить подолати певні труднощі. Попередні спроби Росії форсувати Сіверський Донець закінчилися погано, але зараз він обмілів через спеку.