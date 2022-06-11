Крім того, окупанти успішно штурмують напрямок Посіка - Богородичне.

Росіяни готуються до наступу на Слов'янськ та Сіверськ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного. На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону.

Раніше в американському Інституті вивчення війни заявили, що російська армія домоглася незначних успіхів у наступі на Слов'янськ, але перш ніж його штурмувати, їй належить подолати певні труднощі. Попередні спроби Росії форсувати Сіверський Донець закінчилися погано, але зараз він обмілів через спеку.

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