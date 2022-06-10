На сьогодні війська РФ домоглися незначних успіхів на північ від Слов'янська.

Російська армія домоглася незначних успіхів у наступі на Слов'янськ, але перш ніж його штурмувати, їй належить подолати певні труднощі.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Російським спробам наступати на Слов'янськ, ймовірно, заважає річка Сіверський Донець, яку їм потрібно успішно форсувати на північ (в районі Святогірська - Тетянівки) і схід (біля Райгородка) від Слов'янська", - йдеться в щоденному звіті ISW.

Попередні спроби Росії форсувати Сіверський Донець закінчилися погано, але зараз він обмілів через спеку.

У звіті також зазначено, що Росія продовжує спроби вибити українські війська з Сєвєродонецька під прикриттям вогню важкої артилерії. Житлові квартали міста знаходяться під контролем РФ, але ЗСУ тримають оборону в промисловій зоні під постійними артилерійськими і авіаційними обстрілами.

Так само російські війська наступають на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районі населених пунктів Комишуваха і Роти.

Раніше повідомлялося, що російські сили продовжують штурм українських позицій у Сєвєродонецьку. Водночас окупанти прагнуть обійти українські позиції в цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець. Вони продовжують шукати слабкі місця в обороні Сєвєродонецька і готуються до наступу на Слов'янськ.

Раніше Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявляв, що росіяни Слов'янськ можуть взяти в облогу через тиждень.

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