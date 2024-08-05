Загарбники мають нові просування, пишуть експерти.

Українські війська відійшли з урочища Ступки Голубовські-2, що в Бахмутському районі Донецької області.

Вночі аналітики DeepState повідомили у своєму Telegram-каналі про оновлення мапи бойових дій. Згідно з даними проекту, російські окупаційні війська мають просування у районі низки населених пукнтів України.

"Ворог просунувся в Північному, Залізному Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля Лисичного та Желанного. Сили Оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Варто зазначити, що у Генеральному штабі Збройниих сил України інформацію аналітиків не коментували.

Ситуація на фронті

У останньому зведенні Генштаб повідомляв, що найгарячішими залишаються Покровський, Краматорський та Торецький напрямки.

На Покровському напрямку за добу відбулося 24 зіткення біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Желанного, Свиридонівки, Яснобродівки та Карлівки. П'ять з цих боїв тривають.

На Краматорському росіяни наступали 15 разів, атаки проводили біля Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Чотири зіткнення в районі Часового Яру продовжувалися.

На Торецькому напрямку армія РФ здійснила 15 атак неподалік Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. Три з них досі тривають.

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