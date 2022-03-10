У НАЗК заявили, що Шойгу сприяв прискоренню ліквідації окупантів на землях суверенної держави України.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков направив лист-подяку міністру оборони РФ Сєргєю Кужугетовичу Шойгу.

Про це повідомляється на сайті агентства.

У листі Голова НАЗК висловлює вдячність "за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні".

"Беручи участь у системній роботі з розкрадання бюджетних коштів, Шойгу сприяв прискоренню ліквідації окупантів на землях суверенної держави України", - йдеться у повідомленні.

Поміж свідчень впливу корупції на "боєздатність" російських військ зокрема вказано наступні:

захист російських танків Т-72 та Т-80, виготовлений з картонних лотків з-під яєць;

бронежилети, виготовлені з картону замість броньованих пластин, які були одягнуті на членів екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля Барнаул-Т;

використання для пересування особового складу ЗИЛ-130. Окрім очевидного комфорту, який відчувають російські військові у відкритому кузові при українських березневих морозах, швидкість пересування цього транспортного засобу, а також яскравий аквамариновий колір кузова дозволяють силам місцевої територіальної оборони ефективно проходити тренувальну підготовку з експлуатації сучасного озброєння з легких мішеней.

"Як орган, відповідальний за виявлення та запобігання конфлікту інтересів, не змогли пройти повз того факту, що у картонних бронежилетах були сховані пам’ятки "Про порядок виявлення корупційних та інших порушень при виявленні конфлікту інтересів у військових підрозділах", - сказано у повідомленні.

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